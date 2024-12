Bewohner bei Wohnhausbrand in Elz gerettet - hoher Sachschaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Elz (Limburg-Weilburg) hat die Feuerwehr am Montag einen Bewohner aus dem Haus gerettet.

Die zum Brandzeitpunkt im Haus anwesenden drei Bewohner kamen vorsorglich in eine Klinik, so die Polizei am Dienstag. Der Brand brach demnach wohl wegen eines technischen Defekts in einer Erdgeschosswohnung aus. Es enstand ein Sachschaden von über 150.000 Euro. Das Wohnhaus war nicht bewohnbar.