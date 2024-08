Blaualgen in Seen bei Bebra und Kirchheim nachgewiesen

Das Gesundheitsamt rät wegen Blaualgen vom Baden im Breitenbacher See in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) und im Seepark in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) ab.

Veröffentlicht am 16.08.24 um 14:02 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Bei einem regelmäßigen Ortstermin seien die Blaualgen entdeckt worden, teilte der Kreis mit. Warnschilder seien bereits angebracht worden. Im Flachwasser spielende Kinder, Menschen mit Vorerkrankungen oder offenen Wunden und auch Hunde seien besonders gefährdet.