Blitzatlas 2021 mehr Blitze in Hessen

2021 hat es im Land häufiger geblitzt als im Vorjahr.

Nach Messungen des Blitzinformationsdienstes von Siemens schlugen 15.794 Blitze ein. Mit 0,75 Blitzen pro Quadratkilometer gehöre Hessen zu den fünf blitzärmsten Bundesländern. Am häufigsten in Hessen blitzte es in Offenbach, 89-mal.