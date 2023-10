Brand auf Wertstoffhof in Bischofsheim

Ein Brand auf einem Wertstoffhof hat am Donnerstagabend in Bischofsheim (Groß-Gerau) eine Rauchentwicklung ausgelöst, teilte die Polizei am Freitag mit.

Vermutlich sei durch eine chemische Reaktion Abfall in Brand geraten. Für Anwohner bestand keine Gefahr.