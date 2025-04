Beim Getränkehersteller RhönSprudel im osthessischen Ebersburg-Weyhers ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Ort stand eine weithin sichtbare Rauchwolke. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwoch in Ebersburg-Weyhers (Fulda): Beim Getränkehersteller RhönSprudel ist am frühen Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es bildete sich eine schwarze Rauchwolke, die senkrecht in den Himmel stieg und kilometerweit zu sehen war.

Nach Angaben von Kreisbrandinspektor Adrian Vogler waren Palettenstapel auf einem 2.500 Quadratmeter großen Lagerplatz in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf Getränkekisten aus Plastik über, was wohl für den dichten schwarzen Rauch gesorgt haben dürfte.

Videobeitrag Einsatzleiter Vogler zum Brand in Ebersburg Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Paletten hätten sich direkt an einer Brandschutzmauer befunden, so dass die Flammen nicht auf das Gebäude übergegriffen haben, erklärte Vogler. Auch die Solarpanele auf dem Dach der Halle seien nicht beschädigt worden.

Knapp 240 Einsatzkräfte

Knapp 240 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Erstmeldung war gegen 14.30 Uhr bei den Rettungskräften eingegangen. Etwa zwei Stunden später habe man das Feuer unter Kontrolle gehabt, so die Feuerwehr.

Gleichwohl dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Sie sollten sich Vogler zufolge bis in den Abend hinziehen. Der Einsatzleiter lobte das besonnene Verhalten der Belegschaft. "Alle haben vorbildlich reagiert", sagte er. Landwirte der Umgebung unterstützten die Löscharbeiten, indem sie Wassertanks anlieferten.

Zwei Menschen leicht verletzt

Eine Mitarbeiterin des Unternehmens habe sich leicht verbrannt, so der Feuerwehrsprecher. Wie die Fuldaer Zeitung am Abend meldete, wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung auch über Warn-Apps gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Außerdem sollte das Gebiet weiträumig umfahren werden.

Sowohl zur Brandursache als auch zur Schadenshöhe konnten das Unternehmen und die Polizei zunächst keine Angaben machen.