Feuer in Dietzenbacher Sauna

In einer Sauna-Anlage in Dietzenbach (Offenbach) ist am späten Sonntagabend eine Blockhütte in Brand geraten.

Veröffentlicht am 23.02.25 um 23:32 Uhr









Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde einem Polizeisprecher zufolge niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.