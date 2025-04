Warnung für Anwohner Halle und Häuser in Hadamar-Niederweyer brennen

In Hadamar-Niederweyer ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer in einer Halle ausgebrochen. Die Polizei ruft dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In Hadamar-Niederweyer (Limburg-Weilburg) ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, brennt eine Halle. Das Feuer griff auch auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Verletzt wurde bislang niemand. Die Behörden rufen dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine entsprechende Warnmeldung veröffentlicht. Mindestens 500.000 Euro Schaden Laut Polizei hat die Feuerwehr Probleme, das Feuer zu löschen. Es sei schwierig, die Einsatzkräfte mit genügend Wasser für die Löscharbeiten zu versorgen. Der Schaden bei dem Brand liegt laut einer ersten Schätzung der Polizei bei mindestens 500.000 Euro.