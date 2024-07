Brand in Lagerhalle in Bad Homburg

Beim Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Bad Homburg (Hochtaunus) ist am Dienstagabend Schaden von 50.000 Euro entstanden.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 18:11 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Polizeiangaben vom Mittwoch handelt es sich um Brandstiftung. Diverses Inventar am Eingang des Gebäudes war in Flammen aufgegangen.