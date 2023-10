In Modautal brannte eine Halle ab.

In Modautal brannte eine Halle ab. Bild © 5vision.news

Landwirtschaftliche Halle in Modautal in Flammen

In Modautal-Lützelbach (Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zum Sonntag eine Halle mit Heuballen und landwirtschaftlichen Geräten in Brand geraten.

Die Halle stehe in Vollbrand, teilte die Polizei am Morgen mit. Menschen wurden nicht verletzt. Anwohnern wurde empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über Brandursache und Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.