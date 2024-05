Nur wenige Monate nach seiner Wiedereröffnung muss das einzige Kino im Lahn-Dill-Kreis schon wieder schließen: Nach einem Feuer im Gebäude sind Reparaturarbeiten notwendig. Fortsetzung? Offen.

Erst im November vergangenen Jahres hat Sylvio Verfürth die früheren Gloria-Kinos in Dillenburg - und damit das einzige Filmtheater im Lahn-Dill-Kreis - übernommen, nun muss er den Betrieb vorübergehend wieder einstellen.

In den Räumlichkeiten, die nun zur Kette "Movie Star" gehören, hat es am Montag gebrannt. Wie die Polizei dem hr am Dienstag bestätigte, ist das Feuer in einem nicht öffentlich zugänglichen Nebenraum der Kinosäle ausgebrochen. Der Rauch sei durch mehrere Räume gezogen.

Brandursache noch unklar

Verletzt wurde niemand. Die Ursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wann das Kino wieder öffnen kann: Wegen der Brandermittlungen und zur Reparatur möglicher Schäden müsse es auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, sagte der Betreiber dem hr.

Zur "Movie Star"-Kette gehören vier weitere Kinos in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Seit Ende vergangenen Jahres wird das Kino in Dillenburg modernisiert, nach und nach sollen unter anderem die Sitze sowie die Beleuchtung ausgetauscht werden.