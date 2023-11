Kino in Dillenburg öffnet wieder

Gloria Kinos in Dillenburg

Seit Ende September waren die Gloria Kinos in Dillenburg geschlossen - das letzte Kino im Lahn-Dill-Kreis. Nun hat es den Besitzer gewechselt und eröffnet neu - mit einigen Änderungen.

Noch hängen draußen die alten Schilder. Und wenn sich die rote Glastür ins Foyer des Gloria Kinos in Dillenburg öffnet, dann riecht nach Popcorn, aber auch nach frischer Farbe. Am Donnerstag feiert das letzte Kino im Lahn-Dill-Kreis seine Wiedereröffnung.

Vor zwei Monaten war der alte Besitzer Peter Plass in Rente gegangen, vor zwei Wochen erst hat der neue Besitzer übernommen. Sylvio Verfürth heißt er, ist 46 Jahre alt und hat 25 Jahre Kinoerfahrung. Ihm gehört die kleine "Movie Star"-Kino-Kette mit vier Standorten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Saal mit Sofas und Liegesesseln

Auch das Kino in Dillenburg soll diesen Namen bekommen, doch noch war keine Zeit für einen Schilder-Tausch. Die Renovierungsarbeiten im Verkaufsbereich und in den insgesamt fünf Sälen sind in vollem Gange.

Der neue Chef: Sylvio Verfürth. Bild © Alexander Gottschalk (hr)

"Es wird immer mal ein Kino zu sein, weil das dann neu gemacht wird", sagt Verfürth. Neue Sessel seien geplant, in den Saal "Jet" kämen Sofas rein und Liegesessel. "Dann werden wir auch das 'XXL' nach und nach umbauen. Neue Fußböden rein, neue Teppiche rein, neue LEDs. Das Kino wird einfach in die Zeit jetzt, in die heutige Zeit geholt."

Erster Film ist "Trolls"

Spätestens in einem Jahr wollen Sylvio Verführt und sein Team mit der Modernisierung durch sein. Im Kinosaal "Gloria 1" sind alle 115 roten Kino-Sessel frisch gereinigt. Am Nachmittag öffnet sich der schwarze Kinovorhang, Kinderlachen soll durch den Saal hallen. Dann läuft mit "Trolls" der erste Film nach der Wiedereröffnung.

"Ich liebe das, das große Bild, den tollen Sound, die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu lachen, zu weinen, Emotionen zu teilen, das kann ich zuhause nicht", erklärt der neue Chef seine Liebe zum Kino. Mit Haiger und Herborn habe das Lichtspielhaus in Dillenburg ein großes Einzugsgebiet. Er sei guter Hoffnung, bald wieder volles Haus zu haben.

Auch Seniorenkino auf dem Programm

Auf dem Programm werden neben Filmen und Blockbustern auch Sonderaktionen wie "Besondere Filme", Vorpremieren oder Seniorenkino stehen. Verfürth will außerdem die Öffnungszeiten ändern und zur Sieben-Tage-Woche zurückkehren. Zuletzt war das Dillenburger Kino mittwochs bis sonntags geöffnet.

Auch künftig sind die Säle mietbar, etwa für Vorträge, Firmenveranstaltungen oder für lokale Filmprojekte. Und wenn das Kino komplett renoviert ist, dann gibt es eine große Feier mit einem Tag der offenen Tür, kündigt Verfürth an.