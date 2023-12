Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Brand in einem Wohnhaus in Offenbach: Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Bild © 5vision.news

Nach dem Wohnhausbrand mit zwei Toten in der Offenbacher Innenstadt sind die Löscharbeiten beendet worden. Eine Leiche befindet sich noch im Gebäude, ein Kleinkind starb im Krankenhaus. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

In einem Hinterhof in der Geleitstraße in der Offenbacher Innenstadt brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Das dreistöckige Haus, dessen Erdgeschoss teilweise gewerblich genutzt wird, stand vollständig in Flammen, wie die Polizei berichtete. Zwei Menschen, darunter ein Kind, kamen ums Leben.

Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Dabei handelt es sich um einen 14-Jährigen sowie zwei Frauen im Alter von 40 und 45 Jahren. Sie kamen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Mittwoch mit erheblichen, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Kleinkind stirbt in Krankenhaus

Das Kleinkind war zunächst von den Einsatzkräften aus dem brennenden Haus gerettet worden, starb jedoch später im Krankenhaus. Angaben zur genauen Todesursache könnten erst nach einer Obduktion erfolgen, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Laut Feuerwehr konnte ein noch unbekanntes weiteres Todesopfer nicht mehr aus den Flammen gerettet werden. "Es war so heiß, dass sich die Einsatzkräfte zurückziehen mussten", sagte ein Sprecher. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Identität noch ungeklärt, weil eine Bergung aus einer der oberen Etagen des beschädigten Hauses noch nicht möglich war. Am Mittwochnachmittag sollte die Leiche geborgen werden.

Mehr als 30 Bewohner gemeldet

Weitere Bewohner wurden gerettet. Nach ersten Informationen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes fünf Menschen im Haus, in dem mehr als 30 Personen gemeldet sind. Ein direkt angrenzendes Nachbargebäude wurde vorsorglich geräumt. Den Bewohnern und Angehörigen der Opfer wurde eine psychologische Betreuung angeboten.

Wo das Feuer ausbrach und weshalb, dazu gab es noch keine Angaben. Der Kriminalpolizei liegen nach eigenen Angaben vom Mittwoch keine Anhaltspunkte auf ein vorsätzliches Handeln beziehungsweise auf Fremdeinwirkung vor.

Alle drei Etagen des Wohnhauses brannten aus. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Gegen 6 Uhr wurden letzte Glutnester gelöscht. Das Haus ist laut Polizei nach dem Feuer nur noch eine unbewohnbare Brandruine. Es ist einsturzgefährdet. Ein Statiker sollte prüfen, wann und wie ein Zugang zum Haus möglich ist.

Nachlöscharbeiten am Mittwochmorgen. Bild © Saskia Klingelschmitt (hr)

Oberbürgermeister: "Unfassbar schrecklich"

Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) zeigte sich betroffen von den Folgen des Brandes: "Dieser Tag hat ein tragisches, ja ein unfassbar schreckliches Ende für die Familie des Kindes und der weiteren Opfer genommen. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei allen Angehörigen. Ihnen gilt meine große Anteilnahme", sagte er laut einer Mitteilung.

Zur Bekämpfung des Feuers waren rund 180 Einsatzkräfte vor Ort. Wegen des Löscheinsatzes wurden die Straßen um dein Einsatzort weiträumig abgesperrt. Gemeldet worden war der Brand laut Polizei gegen 17.30 Uhr.

Anm. d. Red.: Die Polizei hatte zunächst von zwei Toten, fünf Verletzten und einem schwer verletzten Kind gesprochen. Die Angaben wurden am späten Dienstagabend aktualisiert.