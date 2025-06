Brand in Pferdestall in Einhausen

In einem Pferdestall in Einhausen (Bergstraße) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen.

Videobeitrag Pferdebesitzerin nach Feuer bestürzt: "Zeit und Geld - alles fehlt" Video Feuerwehr-Einsatz in Einhausen Bild © Jürgen Strieder Ende des Videobeitrags Laut Polizei rannten alle Pferde rechtzeitig aus dem Unterstand hinaus, weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Der Stall wurde komplett zerstört. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen wohl ein technischer Defekt.