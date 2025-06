In der Nacht hat ein Pferdestall in Einhausen (Bergstraße) gebrannt. Die Tiere, die in dem Unterstand waren, flüchteten. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Es seien nur Materialkosten, so die Besitzerin. "Aber es ist Zeit, Geld und Arbeit - und von allem ist recht wenig da."