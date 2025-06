Bei Unfällen in Hessen hat es mehrere Verletzte gegeben, darunter eine Mutter und ihr Kleinkind. Aufgrund verlorener Ladung wurde zudem eine Sperrung notwendig: Ein Lkw hatte seine Getränkeladung verloren.

Mehrere Unfälle haben am Montagvormittag in Hessen für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

So verlor ein Lkw bei einem Unfall am Gießener Nordkreuz an der Ausfahrt zur A480 einen Teil seiner Getränke-Ladung. Wie die Polizei berichtete, gab offenbar aufgrund eines technischen Defekts in einer Kurve die Bordwand des Lkw nach. Die Kästen mit Eistee, Bier, Limonade und Wasser sowie zersplitterte Flaschen verteilten sich auf Fahrbahn und Grünstreifen.

Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mindestens zwei Menschen wurden bei einem schweren Unfall auf der A3 zwischen Limburg-Süd und Diez verletzt. Ein Lkw fuhr nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei in einen auf dem Seitenstreifen stehenden Transporter. Dabei soll eine auf dem Seitenstreifen stehende Person schwer verletzt worden sein. Eine zweite Person wurde leicht verletzt. Der Verkehr staute sich in Fahrtrichtung Köln zwischenzeitlich auf bis zu sechs Kilometer.

Auf der A5 im Darmstädter Kreuz Richtung Frankfurt überschlug sich am Montagmorgen aus unklarer Ursache ein Kleinlaster. Die Fahrbahn wurde zeitweise gesperrt. Genauere Details zu Verletzten sind noch nicht bekannt.

Helikopter-Einsatz nach Unfall auf Landstraße

Eine 38 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr zwei Jahre altes Kleinkind wurden bei einer Kollision mit einem Lkw auf einer Landstraße bei Grebenhain (Vogelsberg) schwer verletzt. Der Pkw und der Lkw prallten aus noch unklarer Ursache in einer Kreuzung zusammen. Der Pkw wurde dadurch von der Straße gestoßen und kam an einer kleinen Böschung mit der Front im Graben zum Stehen, wie die Polizei über den Vorfall am Montagmorgen berichtete.

Die Mutter wurde mit einem Rettungshubschrauber, das Kleinkind mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.