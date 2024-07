Das Auto einer 27-Jährigen ist am Samstag aus noch ungeklärter Ursache in Schwalbach (Main-Taunus) in Brand geraten.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, bemerkte die Frau bei der Fahrt, dass es aus dem Motorraum ihres Wagens qualmte. Sie hielt an und stieg aus, ehe es laut Polizei in Flammen aufging. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Wagen aus.