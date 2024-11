Brand in Werkstatt-Lagerhalle in Volkmarsen

In der Lagerhalle einer Werkstatt in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) hat es am Dienstag gebrannt.

Veröffentlicht am 27.11.24 um 12:12 Uhr









Verletzt wurde nach Polizeiangaben vom Mittwoch niemand. Die Höhe des Schadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 40.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.