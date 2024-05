Brand in Wohnung in Schwalbach ausgebrochen

In einer Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwalbach (Main-Taunus) ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurden wegen starker Rauchentwicklung 17 Bewohner evakuiert. Drei Menschen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Ursache war zunächst unklar.