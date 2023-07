Lokführer stoppt Regionalzug und löscht Feuer an Bremse

Nach dem Brand an einem Regionalexpress auf der Strecke Fulda - Frankfurt sind fast 100 Passagiere bei Eichenzell gestrandet. Der Zugführer hatte am späten Freitagabend Flammen an einer Bremse bemerkt.

Der Regionalzug musste am späten Freitagabend auf offener Strecke bei Eichenzell (Fulda) anhalten. Wohl aufgrund eines technischen Defekts war eine Bremse an dem Zug heißgelaufen, teilte eine Bahnsprecherin am Samstag mit. Der Zugführer bemerkte die Flammen und stoppte den Zug auf der Strecke Fulda - Frankfurt.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Lokführer den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen. Beim Sprung ins Gleisbett verletzte er sich am Fuß.

Reisende konnten in Neuhof umsteigen

Die Feuerwehr kühlte den überhitzten Zugbereich so weit runter, dass der Zug nach rund 45 Minuten bis zum nächstgelegenen Bahnhof Neuhof (Fulda) weiterfahren konnte. Dort konnten die Passagiere in einen Ersatzzug umsteigen und ihre Fahrt Richtung Frankfurt fortsetzen.