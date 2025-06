Rheingaulinie-Bauarbeiten beginnen

Auf der Rheingaulinie der Deutschen Bahn beginnen umfangreiche Bauarbeiten.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 11:14 Uhr

Bahnkunden müssen sich daher für die kommende Zeit auf viele Abweichungen vom normalen Fahrplan einstellen, wie der Betreiber Vias in Frankfurt mitteilte. Die Bahnstrecke am rechten Rhein wird generalsaniert. Laut Bahn sind auf der Strecke von Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) über Unkel (Rheinland-Pfalz) bis nach Wiesbaden bis Dezember Arbeiten an der Infrastruktur geplant. Dazu gehören unter anderem Vorbereitungen für künftige Lärmschutzwände.