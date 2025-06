Nach einem brutalen Angriff auf einen Elfjährigen in Dietzenbach hat sich ein 23-Jähriger gestellt. Die Polizei hatte mit einem Foto nach ihm gefahndet - und ist angesichts der Schwere der Tat noch immer entsetzt.

Der nun festgenommene 23-Jährige steht im dringend Verdacht, am Montag in Dietzenbach (Offenbach) einen elfjährigen Jungen brutal angegriffen zu haben. Er soll das Kind zunächst geschlagen und ihm dann gegen den Kopf getreten haben, als der Junge bereits am Boden lag. Erst als Passanten einschritten, floh der Mann.

Der Gesuchte war nach der Tat von einer Videokamera aufgenommen worden. Mit den Bildern hatte die Staatsanwaltschaft öffentlich nach dem Angreifer gesucht. Am Freitagmorgen stellte sich schließlich der 23 Jahre alte Mann der Polizei.

Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Spätestens am Samstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach.

Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Die Hintergründe der Tat und das Motiv des mutmaßlichen Täters sind bislang unklar. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Junge erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnte er die Klinik wieder verlassen.

Polizeipräsident: "macht uns alle betroffen"

"Ein derartiger Angriff in der Öffentlichkeit - insbesondere auf ein Kind - macht uns alle betroffen", sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Südosthessen, Daniel Muth. Umso wichtiger sei es, dass der Tatverdächtige schnell identifiziert werden konnte und sich gestellt habe.

Muth dankte den "mutigen Zeuginnen und Zeugen, die durch ihr Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert haben" und wünschte dem verletzten Jungen eine vollständige Genesung.