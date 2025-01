Die Stadt Bad Orb (Main-Kinzig) will nach Worten ihres Bürgermeisters Weisbecker (CDU) "alle rechtlichen Mittel" gegen einen geplanten Windpark ausschöpfen.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 17:07 Uhr

Der dänische Windkraftprojektentwickler Ørsted, der das Vorhaben vorantreibe, verhindere die Entwicklung des Heilbades und gehe auf die Belange vor Ort nicht ein, sagte Weisbecker. Mit einem offenen Brief, der als Zeitungsanzeige in mehreren überregionalen Tageszeitungen in Deutschland und Dänemark erschienen war, hatten sich unter anderem Weisbecker und der Unternehmer Henning Strauss vor einigen Tagen gegen den geplanten Windpark gewandt. Zu den Unterzeichnern gehörte auch der Präsident von Eintracht Frankfurt, Mathias Beck.