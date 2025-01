Streit am CDU-Wahlkampfstand in Marburg

An einem Wahlkampfstand der CDU in Marburg kam es am Samstag zu einer Auseinandersetzung.

Laut Polizei habe ein Unbekannter versucht, ein Wahlplakat zu zerstören sowie Mitarbeiter zu schlagen. Es wurde niemand verletzt.