Bus erfasst Frau in Darmstadt - Fünf Verletzte

Ein Linienbus hat am Samstag in Darmstadt an der Kreuzung Pallaswiesenstraße/Frankfurter Straße beim Abbiegen eine Fußgängerin erfasst.

Die 64-Jährige wurde leicht verletzt. In dem Bus erlitten durch das Bremsmanöver vier Fahrgäste ebenfalls leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden teilweise in Krankenhäusern behandelt. Der Straßenbahnverkehr kam zeitweise zum Erliegen.