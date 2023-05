Im mittelhessischen Weilburg hat sich ein Mann verletzt, als er einen Campingkocher in seiner Wohnung entzündete. Dabei kam es zu einer Verpuffung, eine Wand stürzte ein.

In Weilburg ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann habe seinen mit Gas betriebenen Campingkocher in seiner Wohnung benutzen wollen, schilderte die Polizei den Vorfall am Freitag.

Als er versucht habe, den Campingkocher mit seinem Feuerzeug zu entzünden, sei es durch das ausströmende Gas zu einer Verpuffung gekommen. Infolge der sehr starken Reaktion stürzte eine nicht tragende Wand in der Wohnung ein. Der 41-Jährige wurde verletzt.

Gebäude zwischenzeitlich evakuiert

Als die Feuerwehr gegen 22 Uhr in der Wohnung im zweiten Stock eintrafen, brannte es nicht mehr. Mit großen Lüftern befreiten die Einsatzkräfte die Wohnung vom Rauch. Der Verletzte wurde von einem Notarzt versorgt.

Die Bewohner mussten das Gebäude zwischenzeitlich verlassen, konnten aber zurückkehren, nachdem es Feuerwehr und Notdienst der Stadtwerke wieder freigaben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 41-Jährigen.