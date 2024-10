Cannabis-Plantage entdeckt - Festnahme in Weiterstadt

Eine nicht genehmigte Cannabisplantage mit 40 Pflanzen haben Ermittler der Rauschgiftkommission bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag in einem Keller in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) entdeckt.

Ein 52-Jähriger wurde festgenommen, so die Polizei am Donnerstag.