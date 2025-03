Cannabis-Plantage in Hofheim entdeckt

Die Polizei hat am Mittwoch vier Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren in Hofheim (Main-Taunus) festgenommen, die zusammen illegal eine Cannabis-Plantage in einem Haus im Ortsteil Lorsbach betrieben haben sollen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde außerdem eine geladene Schusswaffe sichergestellt. Alle vier Verdächtigen kamen wegen des Verdachts auf Drogenhandel in U-Haft.