Chlorgas in Freibad Nentershausen ausgetreten

Kurzmeldung Chlorgas in Freibad Nentershausen ausgetreten

Ein Mitarbeiter des Schwimmbads Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg) ist beim Hantieren mit Chlor leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagvormittag eine geringe Menge Chlorgas ausgetreten. In dem Freibad befanden sich keine Badegäste, so dass sonst niemand verletzt wurde.

Der Mitarbeiter hatte das Chlorgas eingeatmet und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.