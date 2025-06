Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen mutmaßlichen Steuerhinterzieher gefasst.

Der Mann soll während der Corona-Pandemie Rechnungsbeträge für importierte Schutzmasken gefälscht und so mehr als 100.000 Euro an Steuerverkürzungen erlangt haben, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der 57 Jahre alte Geschäftsführer mehrerer Firmen wurde am vergangenen Donnerstag nach der Ankunft aus Hongkong festgenommen.