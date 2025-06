Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim ausgebrannt

Die Polizei hat im Fall eines Großbrandes in einer Lagerhalle in Frankfurt einen zweiten Verdächtigen ermittelt. Er ist 19 Jahre alt. Bei dem Brand entstand ein Millionenschaden.

Veröffentlicht am 12.06.25 um 15:00 Uhr

Großeinsatz bei Lagerhallenbrand in Frankfurt-Fechenheim

Großeinsatz bei Lagerhallenbrand in Frankfurt-Fechenheim Bild © Keutz TV

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim im Oktober 2024 ist nun ein zweiter Verdächtiger ermittelt worden.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Am Mittwoch startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung, am Donnerstag meldete sie einen Erfolg: Ein 19-Jähriger sei identifiziert worden. Ein 25 Jahre alter Mann stand bereits zuvor unter Tatverdacht. Gegen beide wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Beide befinden sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.

Elf Millionen Euro Schaden

Der Schaden liegt laut einer gemeinsamen Mitteilung der Frankfurter Staatsanwaltschaft und der Polizei bei rund elf Millionen Euro. Die beiden Männer sollen am 15. Oktober letzten Jahres Feuer gelegt und so die 6.400 Quadratmeter große Halle in Brand gesetzt haben.

Die Lagerhalle brannte komplett aus und stürzte anschließend ein. Die Rauchsäule war bis in die Innenstadt zu sehen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.