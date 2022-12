Hessen bleibt bei Maskenpflicht im Nahverkehr

Hessen hält an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Nahverkehr fest. Ein Schritt wie in Bayern, wo die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr zum 10. Dezember abgeschafft werden soll , sei in Hessen aktuell nicht geplant, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums am Dienstag.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) hatte diese Haltung bereits Mitte November damit begründet, dass die Menschen in den Bussen und Bahnen im Nahverkehr teilweise sehr eng zusammenkommen. Ein Mund-Nasen-Schutz biete dabei eine gute Vorsorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, stelle aber einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die Grundrechte der Menschen dar.

Zur Maskenpflicht im ÖPNV sagte Klose am Dienstag dem hr: "Sie gilt per Gesetz des Bundes im Fernverkehr - und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, sie auch im Nahverkehr beizubehalten, jedenfalls bei der jetzigen Infektionslage."