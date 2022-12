Corona gibt Startschuss für Winterwander-Trend

Bei Schnee und Frost zieht es immer mehr Menschen raus, um die winterliche Landschaft zu Fuß zu erkunden. "Wie im Allgemeinen wird auch das Wandern im Winter in Hessen immer beliebter", sagte Franziska Andree vom Deutschen Wanderverband mit Sitz in Kassel. Die Corona-Pandemie sei dafür eine Art Startschuss gewesen. "Beim Wandern kann man an der frischen Luft die Seele baumeln lassen und bekommt einen Schuss Vitamin D." Das sei besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, in der man nicht mehr so oft vor die Tür gehe.