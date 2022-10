Lauterbach: Länder sollten Maskenpflicht einführen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Länder aufgerufen, im Kampf gegen eine wachsende Corona-Infektionswelle perspektivisch zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückzukehren. Was jetzt noch passieren müsse, sei, dass die Länder diese Möglichkeit im Infektionsschutzgesetz nutzten, sagte Lauterbach am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. "Wenn die Länder sich jetzt einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt ist, wäre das natürlich toll." Der Bund könne die Länder nicht zwingen. Lauterbach gab aber zu bedenken: "Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren."

Auf hr-Nachfrage nach einer Stellungnahme zu Lauterbachs Vorstoß verwies das zuständige Sozialministerium in Wiesbaden auf die Rede von Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch im Landtag. Die Infektionslage und die Situation der gesundheitlichen Versorgung in Hessen werde sehr sorgfältig beobachtet, hatte Klose versichert. In enger Abstimmung mit den Krankenhäusern und der Ärzteschaft bereite sich die Landesregierung darauf vor, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden.