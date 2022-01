1.924 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 376,9

Die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen ist binnen 24 Stunden um 1.924 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand 0 Uhr) mit. Im selben Zeitraum wurden zwei neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 liegt bei 8.623. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 508.818 Corona-Fälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner ist erneut gestiegen - von 363,1 am Vortag auf 376,9. Den höchsten Wert meldet Frankfurt (653,4). In zwei weiteren Städten liegt die Inzidenz über 500: in Offenbach (537,8), das damit zum fünften sogenannten Corona-Hotspot in Hessen wird, und in Darmstadt (527,1). Nur noch ein Kreis liegt knapp unter der Marke von 200: der Werra-Meißner-Kreis (196,9). Einen Überblick finden Sie hier.