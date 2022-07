Darmstädter Lungenarzt: "Hier ist nichts vorbei"

Mit den steigenden Corona-Zahlen ist auch die Hospitalisierungsrate in Hessen weiter gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert nach Angaben des Sozialministeriums bei 6,93 - nach 4,91 in der Vorwoche. 117 Patientinnen und Patienten werden demnach derzeit auf einer Intensivstation behandelt.

Für die Krankenhäuser bedeutet das teilweise wieder abgesagte Operationen. So berichteten etwa Kliniken aus Bayern zuletzt wieder von verschobenen Operationen. Der Leiter der Covid-Normalstation in Darmstadt, Cihan Celik, twitterte am Mittwoch, die Station sei derzeit wieder mit schwer symptomatischen Patienten voll belegt. Eine zweite Station müsse bald teilgeräumt werden. Täglich würden Patientinnen und Patienten mit anderen Krankheiten in Nachbarhäuser verlegt. Der Personalausfall sei hoch, so Celik: "Hier ist nichts vorbei."