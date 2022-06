Meiste Neugeborene seit 1997

Im zweiten Pandemiejahr sind in Hessen so viele Kinder geboren worden wie seit 24 Jahren nicht. Das Statistische Landesamt in Wiesbaden teilte am Dienstag mit, 2021 seien 61.550 Kinder auf die Welt gekommen. Das seien 3,6 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Die meisten Geburten habe es in den Sommermonaten Juli, August und September gegeben. Zuletzt wurden den Angaben zufolge im Jahr 1997 mehr Kinder geboren - rund 67.000.