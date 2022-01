Melde-Panne: Inzidenz in Frankfurt wohl noch höher

In Frankfurt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wohl deutlich höher als derzeit vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegeben. Wie das Gesundheitsamt Frankfurt am Donnerstagnachmittag mitteilte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auch in den vergangenen beiden Tagen gestiegen - anders als es die offiziellen RKI-Zahlen nahelegen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach diesen Zahlen in Frankfurt bei 1.119,4, am Mittwoch bei 1.171,8.

Wegen einer technischen Umstellung beim RKI könnten seit Dienstag Fälle nur mit Verzögerung eingetragen werden, so dass sich ein Rückstand von etwa 3.000 Fällen ergeben habe, erklärte das Gesundheitsamt. Diese fehlten in der aktuellen Fallstatistik des RKI.