Spontane Impfungen im Main-Kinzig-Kreis

Impfwillige können sich in der kommenden Woche in Gelnhausen und Schlüchtern (Main-Kinzig) ohne Termin ihre Corona-Spritze abholen. Laut einer Mitteilung vom Freitag bietet die Gelnhäuser Impfstelle am Dienstag und am Mittwoch sowie das Schlüchterner Impfzentrum am Freitag Corona-Schutzimpfungen mit Johnson&Johnson oder Moderna an. Das Angebot gilt auch für Booster-Impfungen.