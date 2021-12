Braun: Neue Corona-Regeln können vierte Welle brechen

Der scheidende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hält die bei der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbarten Corona-Maßnahmen für ausreichend, um die vierte Welle zu brechen. Voraussetzung sei, dass der Bundestag den Ländern jetzt "den vollen Instrumentenkasten der epidemischen Lage wieder zur Verfügung stellt und die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz in den Ländern konsequent umgesetzt und kontrolliert werden", sagte der Gießener der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die bundeseinheitliche 2G-Regel beim Einkaufen hält Braun für richtig. "In dieser Situation, in der in mehreren Regionen Deutschlands Pflegekräfte und Ärzte auf überfüllten Intensivstationen am Rande der Erschöpfung arbeiten, ist es nicht nur vertretbar, es ist notwendig", sagte er laut des Berichts. Die neuen Corona-Regeln gelten in Hessen ab Sonntag.