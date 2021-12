Tausende Pakete mit Drogen und Waffen in der Post

Während der Corona-Pandemie werden offenbar immer mehr illegale Substanzen und Waffen mit der Post verschickt. Die bundesweite Task Force "Briefermittlungen" mit Sitz in Marburg hat seit März 13.000 entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Marburg werden Briefe und Päckchen gesammelt, die unzustellbar sind. Seit einer Gesetzesänderung im März dürfen sie von den Ermittlern geöffnet werden. Im Schnitt 50 Mal am Tag kommen so Drogen, in Einzelteile zerlegte Maschinenpistolen, Medikamente oder neuerdings auch immer mehr gefälschte Impfpässe zum Vorschein.