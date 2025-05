Einbrecher stehlen Katzenbabys in Fürth

Unbekannte Täter haben am Mittwoch fünf Katzenbabys aus einem Mehrfamilienhaus in der Erbacher Straße in Fürth (Bergstraße) gestohlen.

Die betroffene Wohnung liege im zweiten Stock, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.