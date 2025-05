Darmstädter Landgericht - Angeklagter gibt Autokollision zu

Ein wegen versuchten Mordes angeklagter Mann hat im Darmstädter Landgericht zugegeben, dass er mit seinem Pkw frontal in einen anderen Wagen gefahren ist.

Veröffentlicht am 28.05.25 um 19:13 Uhr

Er bestritt zum Prozessauftakt am Mittwoch aber, dass er bei der Fahrt Anfang September 2024 jemanden habe verletzen wollen. Der andere Fahrer war lebensgefährlich verletzt worden. Sein Auto hatte sich überschlagen und war in einem Schaufenster gelandet. Der 25-Jährige hat laut Anklage den Tod anderer in Kauf genommen. Sie geht da- von aus, dass der Angeklagte wegen Drogenkonsums vermindert schuldfähig war.