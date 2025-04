Dealer in Frankfurter Hotelzimmer gefasst

In einem Hotelzimmer im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Veröffentlicht am 23.04.25 um 16:05 Uhr

Die 23, 25 und 29 Jahre alten Männer sollen von dort diverse Dealer mit Betäubungsmitteln versorgt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten stürmten am Dienstagabend das Zimmer. Die Männer kamen in Haft.