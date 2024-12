Defekte Wasserleitung in Söhrewald-Wellerode repariert

Im Söhrewalder Ortsteil Wellerode ist eine defekte Wasserleitung repariert worden. Noch am Dienstagabend floss wieder Wasser aus den Leitungen. Die Versorgung war am Tag zuvor überraschend ausgefallen.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagabend in Söhrewald-Wellerode im Einsatz.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagabend in Söhrewald-Wellerode im Einsatz. Bild © Hessennews TV

Rund zwölf Stunden vor einer geplanten Reparatur an einer für den Ortsteil zentralen Wasserleitung fiel am Montagabend in Söhrewald-Wellerode (Kassel) die Trinkwasserversorgung aus.

Bis etwa 4.30 Uhr mussten die Haushalte im Ortsteil Wellerode einer Meldung des Warnsystems MoWaS zufolge ohne Trinkwasser auskommen. Der Grund: Gegen kurz nach 18 Uhr war es zu einem Defekt an ebenjener Trinkwasser-Transportleitung gekommen, die am Dienstagmorgen saniert werden sollte.

Videobeitrag Dringende Sanierung: Anwohner in Söhrewald ohne Trinkwasser Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Reparatur nach mehr als 13 Stunden

In der Nacht reparierten die Einsatzkräfte die Hauptversorgungsleitung der Wasserversorgung für den Ortsteil zunächst provisorisch. Ab Dienstagmorgen saßen die rund 2.600 Einwohner und Einwohnerinnen allerdings wieder auf dem Trockenen: Ab 7 Uhr wurde die Wasserleitung für Wellerode repariert.

Erst gegen 20.30 Uhr meldete die Gemeinde: "Die Wasserleitung wurde erfolgreich in das Wasserversorgungsnetz eingebunden." Die Arbeiten hätten länger als geplant gedauert. Das Ortsnetz werde "derzeit" wieder befüllt. Gegen 22 Uhr war es soweit: "Die Wasserversorgung im Ortsteil Wellerode ist ab sofort wieder gesichert", hieß es auf der Internetseite der Gemeinde.

Das Wasser könne zunächst trüb und milchig oder bräunlich verfärbt sein. Das sei in diesem Fall normal, teilte die Gemeinde mit. "Sie können das Wasser dennoch wie gewohnt nutzen, es besteht keine Gesundheitsgefährdung."