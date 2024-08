Defekter Akku in Brand geraten - Feuerwehreinsatz

In einer Doppelhaushälfte in Bruchköbel (Main-Kinzig) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt.

Veröffentlicht am 17.08.24 um 10:59 Uhr









Laut Polizei hatte eine Bewohnerin den Brandgeruch aus dem Keller bemerkt und ihre Familienmitglieder geweckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Ursache war mutmaßlich ein durchgeschmorter Akku eines Akkuschraubers.