Bei einem Autounfall in Dietzhölztal-Steinbrücken (Lahn-Dill) sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 40-Jähriger wollte am Donnerstagabend auf die Dillenburger Straße abbiegen - dort nahte jedoch eine 32-Jährige mit ihrem Wagen heran. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Wagen des Unfallverursachers über die Fahrbahn gegen einen Zaun geschleudert wurde, wie die Polizei am Freitag meldete.