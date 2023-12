Nachdem ein 36-Jähriger zunächst verdächtigt wurde, am Mittwochabend in Grünberg (Gießen) seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin im Streit mit einem Messer einen Finger abgeschnitten zu haben, hat die Polizei ihre ursprüngliche Meldung am Freitag aktualisiert.

Demnach gab das Paar nun an, die Frau habe sich beim Spielen mit einem Messer den Finger abgetrennt, während sich ihr Partner im anderen Zimmer befunden habe. Die Ermittlungen gegen den Mann wurden eingestellt.