Bei einem schweren Unfall nahe Eschwege ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum und fing sofort Feuer. In der Folge kollidierten auf der Gegenspur zwei Motorräder.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 15:39 Uhr

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitagmorgen kurz nach 9.30 Uhr auf der B452 zwischen Wehretal-Reichensachsen und Eschwege (Werra-Meißner). Ein Autofahrer kam im Bereich einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen fing sofort Feuer und brannte völlig aus. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um den Halter des Wagens, einen 51 Jahre alten Mann aus Melsungen (Schwalm-Eder). Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Motorräder prallen aufeinander

Offenbar beeinflusst von dem Unfallgeschehen kam es unmittelbar danach in der Gegenrichtung zu einer weiteren Kollision zwischen zwei Motorrädern. Ein vorausfahrender 68 Jahre alter Fahrer bremste seine Maschine in Höhe der Unfallstelle scharf ab, so dass ein nachfolgender 59-Jähriger auffuhr.

In der Folge des Unfalls stießen zwei Motorräder zusammen. Bild © Hessennews TV

Beide Männer stürzten und zogen sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein dritter beteiligter Motorradfahrer konnte rechtzeitig abbremsen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße rund drei Stunden voll gesperrt.