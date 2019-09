Drei Arbeiter sterben bei Absturz einer Gondel an Sendeturm

Am Hohen Meißner ist eine Arbeitsgondel aus rund 50 Metern abgestürzt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. An dem Sendeturm des hr wird derzeit eine neue Antenne aufgebaut.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Absturz einer Arbeitsgondel am Hohen Meißner - drei Tote [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

An einem Sendeturm auf dem Hohen Meißner zwischen Eschwege und Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr eine Arbeitsgondel abgestürzt. Nach Polizeiangaben wurden die drei Insassen eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Gondel stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe. Die Unglücksstelle wurde abgesperrt.

Weitere Informationen Sondersendung Das hr-fernsehen zeigt am Dienstag um 12.40 Uhr eine Sondersendung von hessenschau kompakt zu dem Gondelabsturz am Hohen Meißner. Ende der weiteren Informationen

Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte gerissene Seile vor. An den Seilen wurde die Gondel nach oben gezogen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden mehrere Menschen Zeugen des Vorfalls. Notfallseelsorger seien vor Ort, um sie zu betreuen.

Auf dem Berg sollte eine neue Antenne aufgebaut werden

Der Sendemast gehört dem Hessischen Rundfunk. Eine Fremdfirma aus Berlin im Auftrag des hr begann am vergangenen Freitag damit, eine neue Antenne aufzubauen . Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben auf Wartung und Instandsetzung von Antennenanlagen und Sendemasten spezialisiert. Die Firma arbeitet seit Jahren mit dem hr zusammen.

Die aktuellen Arbeiten sollten laut ursprünglichem Plan bis Ende September dauern. Inwiefern der Unfall damit zusammenhängt, war zunächst unklar.

hr-Intendant Manfred Krupp sagte in einer ersten Stellungnahme: "Dieser tragische Unfall hat bei uns allen große Bestürzung ausgelöst. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Wir werden alles dazu beitragen, dass der tragische Vorfall umfassend aufgeklärt wird."

hr Pressestelle @hrPresse Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod der drei Arbeiter am Sender #HoherMeißner aufgenommen. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen. Unsere Kollegen sind auf dem Weg zum Unglücksort. Sobald wir mehr Infos haben, werden wir sie veröffentlichen. [zum Tweet]

Sendeanlage seit 1955

Die Sendeanlage auf dem Hohen Meißner wurde 1955 in Betrieb genommen. Sie besteht derzeit aus drei Masten, die bis zu 220 Meter hoch sind. Der Absturz ereignete sich nach ersten Erkenntnissen am höchsten der drei Sendemasten. Die neue Antenne soll dazu beitragen, den Empfang von digitalen Radioprogrammen über DAB+ zu verbessern.

Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel übernahm die Ermittlungen. Auch ein Sicherheitsingenieur des hr und Intendant Krupp fuhren zur Unglücksstelle.

Sendung: hr-iNFO, 03.09.2019, 10.20 Uhr