Unmittelbar nach der Sprengung eines Geldautomaten in Pfungstadt sind die mutmaßlichen Täter festgenommen worden. Dank Zeugen konnte die Polizei sie rechtzeitig einholen und verhindern, dass sie in ihr Auto stiegen.

Von Tat bis Festnahme verging nur eine Stunde, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach sollen die drei Männer um 0.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag in einen Supermarkt-Komplex in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) eingebrochen sein, wo sie den Geldautomat mit Hilfe von Sprengstoff zerstörten.

Mit ihrer Beute in fünfstelliger Höhe flüchteten sie zunächst. Ein Zeuge hatte die Sprengung jedoch beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Die Beamten rückten unter anderem mit einem Hubschrauber aus und konnten die Flüchtenden daran hindern, in ein bereitstehendes, "hochmotorisiertes" Fahrzeug zu steigen.

Verdächtiger aus den Niederlanden

Sie versuchten noch, zu Fuß davon zu kommen, was jedoch misslang. 300 Meter vom Tatort entfernt konnten die Polizisten die drei Männer schnappen. Einen Teil ihrer Beute hatten sie derweil auf der Straße verloren, den Rest der Geldscheine nahmen ihnen die Beamten ab.

Bei einem der Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 20-jährigen Niederländer. Die Identitäten der anderen beiden Verdächtigen stünden noch nicht fest und würden ebenfalls in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden ermittelt. Alle drei sollen am Mittwoch einem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt werden.

An Supermarkt und Geldautomat entstand den Angaben zu Folge ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde niemand.